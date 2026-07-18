Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, konnten die Patriot-Systeme Jordaniens den iranischen Raketen nicht standhalten, und neue Explosionen erschütterten die Stützpunkte der US-Besatzer in Kuwait.

Laut offiziellen Pentagon-Berichten ist die Zahl der bei den jüngsten Angriffen verwundeten US-Soldaten auf 13 gestiegen (10 Armeeangehörige und 3 Matrosen); CBS News führt dies auf direkte Raketentreffer auf Einrichtungen Washingtons zurück.

Regionale Medien betonten, dass die iranischen Raketen die jordanischen Luftabwehrsysteme erfolgreich überwunden, die amerikanischen Patriots herausgefordert und ihre Ziele auf dem Stützpunkt „Muwaffaq as-Salti“ erreicht hätten. Die Explosionen waren so heftig, dass sie selbst in den besetzten Gebieten zu hören waren.

Unterdessen berichten Nachrichtenquellen von fortgesetzten Anti-Besatzungs-Operationen; mehrere Explosionen erschütterten erneut die US-Militärstützpunkte in Kuwait.

Auch der Treffer einer ballistischen Rakete auf einen US-Militärstützpunkt in Saudi-Arabien zeigt, dass die Kriegsmaschinerie der Angreifer in der gesamten Region angesichts der entschlossenen und präzisen Antworten praktisch lahmgelegt ist und ihre viel gepriesenen Abwehrsysteme angesichts der iranischen Verteidigungsmacht völlig versagt haben.