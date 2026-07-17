Haaretz: Die Ära der amerikanischen Vorherrschaft, der unipolaren Welt und Netanjahus ist vorbei

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, räumte die israelische Zeitung «Haaretz» in einem Bericht ein, dass «die Ära der amerikanischen Vorherrschaft und der unipolaren Welt und damit die Ära von Benjamin Netanjahu, dem derzeitigen Premierminister Israels, zu Ende gegangen ist».

In dem Bericht von Haaretz heisst es weiter: «Das Ziel des Krieges war es, Iran einzudämmen, aber der Krieg endete damit, dass Iran sich mehr denn je dem Status der ersten Regionalmacht am Persischen Golf angenähert hat.»

Diese zionistische Zeitung schrieb kürzlich ebenfalls in einem Bericht: «Trump sagte, er werde die Strasse von Hormus öffnen, aber es stellte sich heraus, dass Iran das Spiel lenkt.»