Der Sieg Irans über Amerika und das zionistische Regime ist der Sieg der gesamten Umma

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, hielt Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, der Führer der jemenitischen Bewegung Ansar Allah, eine Rede über die neuesten Entwicklungen in seinem Land und der Region.

Dschihad auf dem Wege Allahs ist der Faktor für Sieg und Zerschmetterung der Unterdrücker

Zu Beginn seiner Rede sagte der Führer der Ansar Allah aus dem Jemen: «Allah hat den Dschihad zum Weg des Sieges, der Ehre und der Zerschmetterung der Unterdrücker, Aggressoren, Tyrannen und Verbrecher gemacht. Der Dschihad auf dem Wege Allahs war eine feste Tradition in den göttlichen Sendungen der Propheten. In dieser Zeit sind wir mit den grausamsten Unterdrückern der Geschichte konfrontiert. Die heutigen Unterdrücker versuchen, den Menschen für ihre satanischen Ziele auszubeuten und ihre schrecklichen Habgier zu verwirklichen.»

Amerika und Israel sind eine Quelle des Übels und bedrohen die globale Stabilität

Er betonte: «Amerika und Israel und diejenigen, die sich um ihre Achse drehen, sind eine Quelle des Übels, das die globale Stabilität bedroht. Amerika und Israel haben nicht aufgehört, die globale Stabilität durch Plünderung der Reichtümer der Völker und Kriege zu untergraben. An der Spitze aller Arten von zionistischen Angriffen gegen unsere islamische Umma steht der verderbliche und irreführende "Soft War". Der Zionismus versucht durch den "Soft War" die menschliche Identität zu zerstören, sie vollständig zu beherrschen und zu versklaven. Der Zionismus versucht, Völker zu vernichten, ihre Heimatländer zu besetzen, ihre Reichtümer zu plündern und sie auszubeuten.»

Das Ziel des gefälschten Plans «Neuer Naher Osten» ist die Beherrschung der islamischen Umma

Der Führer der Ansar Allah fügte hinzu: «Amerika und Israel streben durch den "Hard War" nach Massenmord. Amerika und Israel waren in all diesen Jahrzehnten die Quelle von Kriegen, Verbrechen, Unruhen und Verschwörungen. Die Verschwörungen des Zionismus haben keinen Tag lang aufgehört, die islamische Umma, die arabischen Länder und die Sicherheit und globale Stabilität anzugreifen. An den Verschwörungen und Unruhen in unserer Region sind Amerika, Israel und die zionistische Bewegung beteiligt. Der zionistische Plan unter dem Titel "Veränderung des Nahen Ostens und Schaffung Großisraels" wurde entwickelt, um diese Umma zu beherrschen. Die Feinde respektieren keine Vereinbarungen, Verständigungen oder internationalen Gesetze und haben keine Verpflichtungen.»