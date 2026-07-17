Drohnenangriff des zionistischen Regimes auf den Süden des Libanon

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, setzen die aggressiven Handlungen und Verstöße gegen die Waffenruhe durch das zionistische Regime im Süden des Libanon fort.

Im jüngsten Fall eines Waffenbruchs hat die Besatzungsarmee ein Motorrad auf der Straße Al-Bayyada – An-Naqura im Gebiet von Tyrus im Süden des Libanon mit einem Drohnenangriff angegriffen. Über mögliche Opfer dieses Angriffs liegt bisher kein Bericht vor.

Der Korrespondent von Al-Manar meldete ebenfalls, dass die Besatzer heute früh in der Umgebung der Siedlung Hadatha eine Explosion verursacht haben.

Die Siedlung Al-Mansuri im Süden des Libanon wurde ebenfalls in den frühen Morgenstunden von einem Luftangriff des zionistischen Regimes getroffen.

Libanesische Medien berichteten außerdem über einen Drohnenangriff der Besatzungsarmee auf das Gebiet Shukin in der Stadt Nabatiya im Süden des Libanon.