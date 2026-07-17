Überraschungsangriff des Iran auf das Kommandozentrum des amerikanischen Militärstützpunkts in Syrien

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Arabi berichtet, erklärten die Islamischen Revolutionsgarden Irans, dass sie einen Überraschungsangriff auf das amerikanische Kommandozentrum im Gebiet At-Tanf in Syrien durchgeführt haben.

Laut diesem Bericht betonten die Islamischen Revolutionsgarden Irans, dass solange die amerikanischen Angriffe andauern, weder Öl noch Gas durch die Straße von Hormus exportiert werden, und die vollständige Kontrolle über die Straße von Hormus weiterhin in ihrer Hand liegt, und solange die amerikanische Aggression anhält, kein einziger Tropfen Öl und Gas aus dieser Region exportiert wird.

Die Islamischen Revolutionsgarden Irans erklärten zudem, dass neben der Zerstörung eines Radarsystems auch mehrere Hubschrauber für Spezialoperationen zerstört wurden.

In der vergangenen Nacht und am heutigen Morgen hat der Iran neben dem Stützpunkt At-Tanf auch amerikanische Stützpunkte in Katar, Bahrain, Kuwait und Jordanien mit massiven Raketen- und Drohnenangriffen angegriffen.