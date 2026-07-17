Zerstörung der in Jordanien stationierten amerikanischen Kampfflugzeuge und Tankflugzeuge

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, gab die Islamische Revolutionsgarde in einer Erklärung bekannt, dass mehrere amerikanische Tankflugzeuge und Kampfflugzeuge mit ballistischen Raketen und zahlreichen Drohnen zerstört wurden.

Der Wortlaut der Erklärung lautet wie folgt:

„Edles Volk Jordaniens;

Ihr edlen Menschen des Landes, das die Propheten betraten, ihr Volk, das mehr als alle anderen Völker der Welt mit Palästina verbunden ist und die Leiden der Unterdrückten in Gaza und im Westjordanland am besten kennt – nach unserem Angriff im vergangenen Jahr auf die Al-Udeid-Basis in Katar verlegte die kindermordende amerikanische Armee, um ihr Kommandozentrum der großen Feuerkraft der Kämpfer des Islam zu entziehen, das Kommandozentrum der amerikanischen Streitkräfte in der Region (CENTCOM) von Katar nach Al-Azraq in euer Land. Und seitdem bis heute befindet sich das Zentrum der Schandtaten gegen das palästinensische Volk und andere islamische Länder in eurem Land und in eurer Reichweite.

Neben CENTCOM sind auf eurem Boden ein Luftwaffenstützpunkt und Dutzende amerikanische Tankflugzeuge, F-35, F-15 und F-16 stationiert, von wo aus sie Luftangriffe auf das unterdrückte Volk Palästinas, Irans und des Libanon durchführen.

Letzte Nacht verübte die kindermordende amerikanische Armee erneut Schandtaten und nutzte ihre Stützpunkte in Jordanien, um ein großes Kriegsverbrechen zu begehen – Angriffe auf zivile Ziele, darunter mehrere Brücken, Wohngebiete und eine Wasserpumpstation in Bandar Abbas im Süden des Iran.

Als Antwort auf diese Schandtat griffen die Kämpfer des Islam in der 14. Welle der Operation Nasr-2 unter dem gesegneten Motto „O Sahib az-Zaman (möge Allah sein Kommen beschleunigen), hilf mir!“ in zwei Phasen die in Jordanien stationierten amerikanischen Kampfflugzeuge und Tankflugzeuge mit mehreren ballistischen Raketen und zahlreichen Drohnen an, was zur Zerstörung mehrerer amerikanischer Tankflugzeuge und Kampfflugzeuge sowie zu erheblichen Schäden an einer noch größeren Anzahl führte.“