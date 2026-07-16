CBS: Die USA planen einen Angriff auf Kuba

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete CBS News, dass US-Militärplaner ein breites Spektrum an Optionen für mögliche Aktionen gegen Kuba prüfen, darunter einen Luftangriff unter Beteiligung Tausender US-Soldaten.

Der Bericht zitiert mehrere US-Beamte, die mit diesen Gesprächen vertraut sind, und erklärt, dass der Luftangriff von der 101. Luftlandedivision durchgeführt werde – der einzigen Einheit, die für eine solche Mission ausgebildet sei.

Diese Beamten betonten, dass diese Planung nicht bedeute, dass Präsident Donald Trump oder das Pentagon eine Entscheidung über die Aufnahme von Operationen getroffen hätten.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass jede militärische Aktion gegen Kuba vor großen Herausforderungen stehen werde, da erhebliche US-Militärressourcen weiterhin in Operationen gegen den Iran gebunden seien.