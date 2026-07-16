Heftiger Luftangriff auf das Zentrum von Gaza

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärten palästinensische Quellen, dass das zionistische Regime vor wenigen Minuten das Gebiet Al-Barka in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens mit einem heftigen Luftangriff angegriffen habe.

Palästinensische Quellen teilten außerdem mit, dass das zionistische Regime das Lager Al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens angegriffen habe, wobei eine Person verletzt wurde.

Palästinensische Quellen erklärten, dass mit dem Tod einer weiteren Person in Gaza die Zahl der Opfer in diesem Gebiet infolge der Angriffe des zionistischen Regimes im Gazastreifen seit heute Morgen (Mittwoch) auf 4 gestiegen sei.