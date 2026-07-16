Durchführung der neunten Phase der Operation „Sa'ege“ der Armee / Drohnenangriff auf den US-Stützpunkt in Jordanien

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, haben die Kamikaze-Drohnen der Armee der Islamischen Republik Iran in der neunten Phase der Operation „Sa'ege“ und als Reaktion auf die Aggression des kinderblutvergießenden Feindes gegen einige Gebiete unseres Landes und die Kaserne von Bampur-Iranshahr, die zum Märtyrertod von sieben Unteroffizieren und Soldaten der Bodentruppen der Armee führte, die stationäre Radaranlage, das Kommunikationssystem und die Treibstofftanks der terroristischen und kinderblutvergießenden US-Armee auf dem Stützpunkt Al-Azrak in Jordanien ins Visier genommen.

Dieser Stützpunkt beherbergt Raketenabwehrsysteme und gilt als eines der wichtigsten strategischen und Kommandozentren der amerikanischen Aggressionskräfte in der Region Westasien.

Die Armee verurteilte die brutalen Angriffe des Feindes auf die Unterkünfte der Berufs- und Wehrpflichtigen in Iranshahr, bezeichnete derartige Handlungen als Ausdruck der unmenschlichen Natur des bösartigen Feindes und betonte, dass diese Verbrechen niemals aus den Geschichtsbüchern verschwinden werden. Sie fügte hinzu: Die Söhne der Nation in der Armee sind die treuen Diener des Volkes und die Verteidiger der Sicherheit Irans und werden keinen Augenblick von ihrer ruhmreichen Pflicht, die Nation und das islamische Vaterland zu verteidigen und das Blut der teuren Märtyrer zu rächen, ablassen.