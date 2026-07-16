Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, zeigen die Ergebnisse einer neuen Umfrage, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner die Einleitung eines Konflikts mit Iran durch die Trump-Administration für eine falsche Entscheidung halten.

Die Ergebnisse der Umfrage des Forschungsunternehmens «YouGov», die für das Magazin The Economist durchgeführt wurde, zeigen, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner die Einleitung eines militärischen Konflikts mit Iran für eine falsche Entscheidung halten.

Laut dieser Umfrage bewerteten 57 % der Teilnehmer die Entscheidung zur Einleitung eines militärischen Konflikts mit Iran als falsch, während nur 27 % diesen Schritt unterstützten.

YouGov fügte auf seiner Website dazu hinzu: Der Krieg Amerikas mit Iran genießt keine öffentliche Unterstützung, und die meisten Amerikaner wünschen sich sein Ende.