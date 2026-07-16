Armeesprecher: Amerika kann die Straße von Hormus nicht öffnen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Brigadegeneral Mohammad Akraminia am Mittwochabend bei der Gedenkfeier für das Märtyrertum des Führers der Nation im Gebetsraum von Amol: Der Feind kündigte an, dass er innerhalb einer Woche alle militärischen Stellungen Irans zerstören würde, aber 40 Tage lang sah er iranische Raketen über seinem Kopf.

Er wies auf den Verstoß des Feindes gegen das Memorandum und die Schaffung eines illegalen Korridors südlich der Straße von Hormus hin und sagte: Die Streitkräfte traten entschlossen gegen diese Aggression auf und griffen die regelverletzenden Schiffe an, denn solange Amerika das iranische Rechtssystem nicht anerkennt und kein auf dem iranischen Willen basierender Mechanismus in der Straße von Hormus herrscht, wird diese Straße geschlossen bleiben.

Er wies darauf hin, dass die schändliche Aggression und die Schandtaten der Amerikaner die Straße von Hormus nicht öffnen können, und betonte: Die Anerkennung des Memorandums durch Amerika, die Aufgabe von Schandtaten und Feindseligkeit sowie die Durchsetzung iranischer Gesetze sind der Weg zur Öffnung der Straße von Hormus.