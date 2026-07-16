Zahrabi: Die Bewertung der Umweltschäden in der Straße von Hormus wird derzeit untersucht

Hamid Zahrabi, stellvertretender Leiter für natürliche Umwelt und biologische Vielfalt der Umweltschutzorganisation, sagte im Gespräch mit dem Korrespondenten von «Mehr» zum neuesten Stand der Bewertung der Umweltschäden in der Straße von Hormus: Die Untersuchung des Ausmaßes der Schäden an der Umwelt, der biologischen Vielfalt des Landes und der Verschmutzungen durch Schadstoffemissionen steht weiterhin auf der Tagesordnung der Umweltschutzorganisation, und die fachlichen Studien in diesem Bereich werden fortgesetzt.

Er fügte hinzu: Im Bereich der Landgebiete, die der Umweltschutzorganisation unterstellt sind, wurden aufgrund der Zugänglichkeit von Informationen und der Möglichkeit zur Erhebung von Felddaten die Bewertungen durchgeführt und das Ausmaß der Schäden beziffert.

Laut Zahrabi wurden die Ergebnisse dieser Bewertungen zur Einleitung rechtlicher und administrativer Schritte an die zuständigen Behörden übermittelt.

Der stellvertretende Leiter für natürliche Umwelt und biologische Vielfalt der Umweltschutzorganisation wies auf den Zustand der Straße von Hormus und anderer mariner Ökosysteme hin und sagte: Die Studien zu diesem Bereich werden vom stellvertretenden Bereich für Meeresumwelt der Organisation durchgeführt. Aufgrund der dynamischen und fließenden Natur der Meeresumgebungen ist die Bewertung von Umweltschäden in diesen Gebieten komplexer als in terrestrischen Ökosystemen und erfordert präzise und wissenschaftliche Untersuchungen.

Er betonte: Die Bewertung der Umweltschäden in der Straße von Hormus und anderen marinen Ökosystemen wird nach Abschluss der Studien und Zusammenfassung der Ergebnisse bekannt gegeben.