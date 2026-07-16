Armee: Stützpunkte und Zentren der USA in Kuwait und Bahrain angegriffen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Öffentlichkeitsabteilung der Armee berichtet, haben vor wenigen Stunden, in der zehnten Phase der Operation „Sa'ege“ (Blitz), die „Arash“-Drohnen der Armee der Islamischen Republik Iran die Radarsysteme, das Patriot-Flugabwehrsystem und die Treibstofftanks der terroristischen US-Armee auf dem Stützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait angegriffen.

Das Patriot-System hatte die Aufgabe der Luftverteidigung und des Schutzes dieses Stützpunkts sowie der Transportflugzeuge und fortschrittlichen Drohnen, einschließlich der MQ-9, übernommen.

Auch in einer weiteren Angriffswelle wurden die Kommunikations- und Radarsysteme, darunter die Super-Hawk-Radare, sowie die Einrichtungen und Patriot-Systeme der terroristischen US-Armee, die auf der Luftverteidigungsstellung des Stützpunkts Scheich Isa in Bahrain stationiert sind, von Drohnenangriffen getroffen.

Dieser Stützpunkt, der auch als Standort von Unterstützungseinheiten für US-Flugzeuge dient, erlitt durch die erfolgreichen Drohnen- und Raketenangriffe der Armee und der Revolutionsgarden schwere Schäden.

Die Armee betonte, dass die Dreistigkeit, Frechheit, Bedrohung und Übergriffe des Feindes unsere Motivation und Stärke zur Verteidigung nur noch verstärken, und fügte hinzu: Die Macht der Armee der Islamischen Republik Iran gründet und beruht auf dem edlen und widerstandsfähigen Volk, der Kampfbereitschaft und dem Geist, der aus der Tapferkeit und dem Mut der hochrangigen Märtyrer, des Führers und des Herrn Märtyrer Irans schöpft, um die nationalen Interessen und die Rechtschaffenheit der Islamischen Republik Iran zu verteidigen, und gemäß dem göttlichen Gebot „hart gegen die Ungläubigen, barmherzig untereinander“ stehen wir fest und unerschütterlich dem Feind gegenüber.