Zerstörung des Luftaufklärungs- und Kontrollradars auf dem Stützpunkt Scheich Isa in Bahrain

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte die Öffentlichkeitsabteilung der Islamischen Revolutionsgarden in ihrer Mitteilung Nr. 18: Das Luftaufklärungs- und Kontrollradar und die Pumpstation für die Treibstofftanks der Kampfflugzeuge des aggressiven Feindes auf dem Stützpunkt Scheich Isa in Bahrain wurden vollständig zerstört.

Als Reaktion auf das Verbrechen der US-Armee, die Küstenstützpunkte und einige zivile Einrichtungen angegriffen hat, darunter ein Kinderkrankenhaus für Krebspatienten und eine Wasseraufbereitungsanlage für Pilger nach Kerbela im Grenzgebiet der Provinz Ilam, haben Ihre mächtigen und kämpferischen Söhne – die Seestreitkräfte der Revolutionsgarden – in der zehnten Welle der Operation „Nasr-2“ unter dem heiligen Motto „Ya Ali Asghar (Friede sei mit ihm)“ mit einem vernichtenden Schlag gegen den amerikanischen Stützpunkt in Scheich Isa (Bahrain) das Luftaufklärungs- und Kontrollradar sowie die Pumpstation für die Treibstofftanks der Kampfflugzeuge des aggressiven Feindes vollständig zerstört, und dieser Kampf dauert an.