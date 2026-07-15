Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte «Brad Cooper», Stabschef des US-Kommandos in der sogenannten CENTCOM-Region, am Dienstagabend Ortszeit: «In den letzten sieben Tagen hat Iran absichtlich durch Angriffe auf sieben Handelsschiffe Zivilisten in der gesamten Region ins Visier genommen, was zum Tod, Verschwinden oder zur Verwundung von fast zwölf zivilen Besatzungsmitgliedern geführt hat.»

Dieser US-Militärvertreter kündigte gleichzeitig mit der Ankündigung einer neuen Angriffswelle gegen Iran die Wiederaufnahme der Seeblockade iranischer Häfen auf direkten Befehl von US-Präsident Donald Trump an – ein Schritt, den Analysten als verzweifelten Versuch werten, Feldniederlagen wettzumachen.

Dabei räumten sogar westliche Medien ein, dass die US-Armee bei der Durchführung einer solchen Blockade vor erheblichen technischen und operativen Herausforderungen steht, und dass die vorherige Runde ebenfalls gescheitert war; die kriegstreiberische US-Regierung hat durch den Bruch des Islamabad-Abkommens und die Wiederaufnahme der Kämpfe die Sicherheit des internationalen Handels aufs Spiel gesetzt.

Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran betonen stets, dass die Sicherheit der Region für sie eine rote Linie darstellt, und dass feindliche Provokationen bereits vernichtende und defensive Antworten unserer Streitkräfte nach sich gezogen haben und weiterhin nach sich ziehen werden.

Sie betonen auch, dass die leeren Drohungen Washingtons den Willen des Volkes und der Streitkräfte zur Verteidigung der nationalen Souveränität nicht erschüttern werden.