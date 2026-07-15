Präziser Treffer iranischer Raketen auf den Stützpunkt amerikanischer Terroristen in Jordanien

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf arabische Quellen berichtet, zeigen die von arabischen Medien veröffentlichten Bilder im Zuge der entschlossenen Reaktionen der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran auf die feindseligen Aktionen Washingtons, dass die abgefeuerten Raketen die Verteidigungsanlagen überwunden und ihre Ziele auf dem Stützpunkt der amerikanischen Terrorkräfte im Nordosten Jordaniens präzise getroffen haben.

Dieser präzise Angriff, der die Einrichtungen des Stützpunkts zerschmetterte, bewies einmal mehr die Haltlosigkeit der Behauptungen der USA hinsichtlich ihrer Verteidigungsfähigkeit und militärischen Bereitschaft gegenüber dem Willen der Islamischen Republik.

Diese Operation zeigt die Unfähigkeit der amerikanischen Systeme, der Raketenmacht Irans standzuhalten.