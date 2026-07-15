Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, behauptete «Donald Trump», US-Präsident, im Interview mit Fox News, dass Washington dem Iran «sehr heftige Schläge» versetze.

Er erklärte zudem, dass diese Angriffe so lange andauern würden, bis er selbst entscheide, sie zu beenden.

Trump behauptete, die USA würden heute Nacht, morgen und übermorgen den Iran mit voller Wucht angreifen, und in der Endphase würden die Kraftwerke und Brücken des Iran getroffen.

Er verschärfte seinen drohenden Ton und sagte: Wenn der Iran nicht der Rückkehr an den Verhandlungstisch zustimme, würden wir alle Brücken dieses Landes zerstören.

Trump fuhr mit seinen Lügen fort und behauptete, die USA hätten am Dienstag Gespräche mit dem Iran geführt und das Land zur Annahme einer Vereinbarung bewogen.

Der terroristische US-Präsident sagte, er werde kein Abkommen unterzeichnen, das nicht den Verzicht Irans auf Atomwaffen garantiere.

Er behauptete, der Iran sei zwei Wochen von der Atomwaffe entfernt gewesen, und die Bombardierung iranischer Atomstandorte habe Teheran daran gehindert, Atomwaffen zu erlangen.