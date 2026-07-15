Ansarullah: Wir werden den «Sturm al-Aqsa» fortsetzen, bis Israel vernichtet ist

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte «Hazam al-Asad», Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, anlässlich des zweiten Todestages von «Muhammad ad-Daif», dem Oberbefehlshaber der Izz-ad-Din-al-Qassam-Brigaden, die anhaltende Unterstützung dieser Bewegung für das palästinensische Volk und seinen Widerstand.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Shihab beschrieb er Muhammad ad-Daif als herausragenden Kommandeur, der eine wichtige Rolle bei der Stärkung der militärischen Fähigkeiten des palästinensischen Widerstands und der Festigung der Abschreckungsgleichungen gegen das zionistische Regime gespielt habe.

Al-Asad erklärte, dass die jemenitischen Streitkräfte den Idealen der gefallenen Widerstandskommandanten in Palästina und im Libanon verpflichtet seien, und führte aus, dass die Unterstützung des Widerstands und die Konfrontation mit dem zionistischen Regime und seinen Unterstützern so lange fortgesetzt würden, bis der Krieg beendet, die Blockade des Gazastreifens aufgehoben und die Rechte des palästinensischen Volkes wiederhergestellt seien.

Er lobte zudem den «legendären Stand» des palästinensischen Widerstands im Gazakrieg und betonte: Der Wille, der die Operation «Sturm al-Aqsa» hervorgebracht hat, ist in der Lage, den Weg bis zum Ende der Besatzung und zur Wiedererlangung der palästinensischen Rechte fortzusetzen.

Seit Beginn des Gazakrieges hat die jemenitische Ansarullah-Bewegung ihre Unterstützung für den palästinensischen Widerstand durch Raketen- und Drohnenangriffe auf israelische Ziele sowie durch die Einschränkung der Durchfahrt von israelischen Schiffen im Roten Meer, im Arabischen Meer und im Indischen Ozean bekundet.