Pezeschkian: Nicht jede Äußerung verdient eine Erwiderung seitens Irans

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Masoud Pezeschkian, der Präsident Irans, am Rande der heutigen Gedenkfeier für den verstorbenen Revolutionsführer im Teheraner Mosalla-Gebetsplatz in Reaktion auf die Äußerungen des US-Präsidenten, diese seien „unhöflich“, und fügte hinzu, dass solche Äußerungen diejenigen charakterisieren, die sie von sich geben, und keiner Erwiderung Irans würdig seien.

Er bezog sich auf die angeblichen Ziele der Feinde gegen Iran und erklärte: «Diejenigen, die glaubten, Iran teilen zu können, haben ihre Ziele in der Praxis nicht erreicht, und die Islamische Republik wird auf der Grundlage ihres Glaubens und ihrer Überzeugung jeden Zentimeter des Landes verteidigen.»

Der Präsident betonte ferner die Bedeutung des nationalen Zusammenhalts und bezeichnete die Bewahrung von Einheit und innerer Geschlossenheit als den ersten Schritt auf dem weiteren Weg des Landes, und fügte hinzu: «Jedes Wort oder jede Handlung, die zu Spaltung und Zwietracht in der Gesellschaft führt, wird die nationale Stärke schwächen.»