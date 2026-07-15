IRGC: Wir haben Waffenlagerhallen und Startrampen für MQ‑9-Drohnen ins Visier genommen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärten die Islamischen Revolutionsgarden in einer Mitteilung, dass mehrere Hallen zur Lagerung von Waffen, Komponenten von Wasserfahrzeugen und Luftfahrzeugen des Feindes sowie die Rampen zur Stationierung von MQ‑9-Drohnen Ziele der dritten Welle waren.
15 Juli 2026 - 09:49
News ID: 1840437
Source: ABNA
Die Islamischen Revolutionsgarden gaben in einer Erklärung bekannt, dass mehrere Lagerhallen für Waffen, Teile von Schiffen und feindlichen Luftfahrzeugen sowie Startrampen für MQ‑9-Drohnen in der dritten Angriffswelle getroffen wurden.
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