IRGC: Wir haben Waffenlagerhallen und Startrampen für MQ‑9-Drohnen ins Visier genommen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärten die Islamischen Revolutionsgarden in einer Mitteilung, dass mehrere Hallen zur Lagerung von Waffen, Komponenten von Wasserfahrzeugen und Luftfahrzeugen des Feindes sowie die Rampen zur Stationierung von MQ‑9-Drohnen Ziele der dritten Welle waren.