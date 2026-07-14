Laut der Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf Reuters zeigen Daten des US-Energieministeriums, dass die strategischen Rohölreserven des Landes in der Woche bis zum 10. Juli um etwa 3 Millionen Barrel auf 316 Millionen 500 Tausend Barrel gesunken sind, den niedrigsten Stand seit April 1983.

Der Rückgang der Reserven ist auf die US-Vereinbarung zur Entnahme von 172 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven zurückzuführen.

Den Daten dieses Ministeriums zufolge sind die strategischen Ölreserven des Landes seit Beginn des Krieges der USA und des zionistischen Regimes gegen den Iran Ende Februar um 98 Millionen 900 Tausend Barrel gesunken.

Die gesamten Ölreserven der USA, einschließlich kommerzieller und strategischer Reserven, sanken bis zum 3. Juli um 123 Millionen 900 Tausend Barrel auf 730 Millionen 800 Tausend Barrel, den niedrigsten Stand seit 1984.