Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete Associated Press über einen Anstieg der US-Armeeverluste im Krieg mit dem Iran und gab bekannt, dass ein Pilot der US-Marine Anfang Juli bei einem Hubschrauberabsturz im Arabischen Meer getötet wurde.

Dennoch gab die Agentur die offizielle Zahl der Armeeverluste in diesem Krieg mit nur 14 an und stellte klar, dass die Zahl der verwundeten US-Soldaten bis Montag die Marke von 400 überschritten habe. Tim Hawkins, ein Sprecher des US-Zentralkommandos (CENTCOM), sagte, dass die Mehrheit der Verwundeten „traumatische Hirnverletzungen“ (TBI) erlitten habe.

Die US-Marine beschrieb den Hubschrauberabsturz vom 1. Juli zunächst als „Notlandung“ und erklärte, es gebe keine Hinweise darauf, dass der Notfall auf feindliche Handlungen zurückzuführen sei. Drei andere Besatzungsmitglieder des Hubschraubers wurden kurz nach dem Vorfall gerettet.

Laut diesem Bericht erreichte die Gesamtzahl der verwundeten Soldaten 414, was laut AP auch einen am Montag hinzugefügten Angehörigen der US-Luftwaffe einschließt.

„Traumatische Hirnverletzungen“, die häufig durch Explosionen in unmittelbarer Nähe (selbst durch Granat- oder Raketenexplosionen) verursacht werden, können langfristige und komplexe Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die kognitiven Fähigkeiten der Soldaten haben. Dieses Problem hat sich nach den jüngsten US-Kriegen im Nahen Osten zu einer der Hauptherausforderungen für Militärangehörige entwickelt.

Obwohl die USA die Zahl der Kriegsverwundeten mit über 400 angaben, hinterlässt das Fehlen genauer Daten von CENTCOM über die Art ihrer Verletzungen Unklarheiten über das wahre Ausmaß der US-Verluste. Die Amerikaner haben bereits zuvor, insbesondere während der iranischen Raketenoperation gegen die Basis Ain al-Asad, bewiesen, dass sie Nachrichten über ihre tatsächlichen Kriegsverluste zensieren.