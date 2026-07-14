Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Zeitung The Hill zeigt eine neue Umfrage, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden, einen deutlichen Rückgang der Bedeutung der Unterstützung für das zionistische Regime für junge amerikanische Juden – junge Menschen, die zunehmend auf andere Werkzeuge und Methoden zurückgreifen, um sich mit ihrer kulturellen und religiösen Identität zu verbinden.

Diese Umfrage, die von Associated Press in Zusammenarbeit mit dem NORC-Zentrum für öffentliche Politikforschung durchgeführt wurde, betont, dass nur 42 % der amerikanischen Juden unter 45 Jahren die Unterstützung für das zionistische Regime als wichtigen Grundsatz ihrer religiösen Identität betrachten.

Außerdem sind 37 % der Juden unter 45 Jahren der Meinung, dass die Aggression des zionistischen Regimes im Gazastreifen eindeutig Völkermord darstellt.

Ein Team von Experten, das vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, kam letzten Monat zu dem Schluss, dass Israel tatsächlich Völkermord im Gazastreifen begangen hat.