Unterstützung der irakischen Nujaba-Bewegung für die Jemeniten im Kampf gegen die saudische Aggression

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah bezeichnete Scheich Abdulqadir al-Karbalai, militärischer Stellvertreter der irakischen „Nujaba“-Bewegung, in einer Erklärung die heldenhaften Positionen der Jemeniten im Kampf gegen die saudische Aggression als eine Quelle des Stolzes für den irakischen Widerstand und alle Freiheitsliebenden der Welt.

Scheich al-Karbalai betonte in dieser Erklärung: «Die heldenhaften Positionen, die die jemenitischen Ansarullah im Kampf gegen die wahhabitische Aggression unter der Führung des abhängigen saudischen Regimes einnehmen, sind für jeden Freiheitsliebenden auf der ganzen Welt eine Quelle des Stolzes und der Ehre.»

Er fügte hinzu: «Wir drücken ihnen herzlich die Hand und unterstützen sie in dem Kampf, den sie für gerecht halten; denn das Recht der Unterdrückten wird von diesen Söldnern nur durch die Stärke der Arme und die Durchsetzung der Abschreckungsgleichung errungen.»

Der militärische Stellvertreter der Nujaba betonte, dass der irakische Widerstand «mit Gottes Willen eine geeinte Front und ein geschlossener Körper bleiben wird, um gegen die Feinde Gottes und der Menschheit zu kämpfen, bis Gott Seine vorherbestimmte Angelegenheit zu Ende bringt.»

Abschließend betonte er: «Der Sieg kommt nur von Gott, und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen.»