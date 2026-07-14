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Millionenkundgebungen im Jemen zur Verurteilung des Angriffs der saudischen Angreifer

14 Juli 2026 - 17:03
News ID: 1840163
Source: ABNA
Millionenkundgebungen im Jemen zur Verurteilung des Angriffs der saudischen Angreifer

Verschiedene Provinzen des Jemen waren Schauplatz massiver Millionenkundgebungen zur Verurteilung des Angriffs der saudischen Angreifer, und die Teilnehmer dieser Demonstrationen betonten unter Dank an den Iran ihre Bereitschaft zum Kampf.

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete der Nachrichtensender Al-Masirah, dass seit einiger Zeit in der Provinz Saada großangelegte Demonstrationen zur Verurteilung der Aggression der saudischen Koalition gegen das Territorium dieses Landes stattfinden.

Letzte Nacht und gestern waren auch verschiedene Regionen des Jemen Schauplatz massiver Volksdemonstrationen zur Verurteilung des Angriffs des Al-Saud-Regimes auf den Militärflugplatz in Sanaa. Die Stämme und die Bevölkerung des Jemen in den Provinzen Hajjah, Al-Mahwit, Raima, Ad-Dali, Ibb, Taiz und Amran drückten mit gewaltigen Versammlungen und massiven Märschen ihren entschiedenen Protest gegen die anhaltenden Aggressionen Saudi-Arabiens und den Angriff auf den internationalen Flughafen von Sanaa aus. Diese Versammlungen wurden unter der Ausrufung des Kriegszustands abgehalten, um die Aggressionen zu beenden, die Blockade aufzuheben und die Entscheidungen der Führung und der Streitkräfte voll und ganz zu unterstützen.

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