Oman: Die gefährlichsten Bedrohungen kommen nicht aus Teheran, sondern von Tel Aviv

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera betonte Badr al-Busaidi, Außenminister Omans: «Derzeit finden komplexe Gespräche statt, um einen langfristigen Mechanismus zu entwickeln, der die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus gewährleisten soll.»

Er fügte hinzu: «Wir tragen die Verantwortung für die Zusammenarbeit mit dem Iran und der internationalen Gemeinschaft, um einen Mechanismus zu erreichen, der die Freiheit der Schifffahrt garantiert.»

Der Außenminister Omans erklärte: «Die gefährlichsten Bedrohungen für die Sicherheit des Persischen Golfs kommen nicht aus seinem Inneren, sondern von Entscheidungen und Aktionen außerhalb dieser Region, insbesondere von Tel Aviv.»

Er stellte klar: «Die Beziehungen zu Amerika müssen neu ausgerichtet werden, um besser mit den strategischen Realitäten übereinzustimmen, die sich während des Krieges offenbart haben. Der jetzige Krieg war katastrophal, hatte kein Mandat der Vereinten Nationen und hat keines seiner Ziele erreicht.»