Armeesprecher: Die Streitkräfte werden in der Frage der Straße von Hormus keinen Millimeter nachgeben

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Brigadegeneral Mohammad Akraminia, Sprecher der Armee der Islamischen Republik Iran, bei einer Volksversammlung auf dem Platz „Ibn Sina“ im Viertel Khaniabad in Teheran, drückte sein Beileid zum Märtyrertod des Revolutionsführers und anderer Kommandeure aus und betonte unter Hinweis auf den Widerstand der Menschen auf den Straßen: „Seit mehr als 4 Monaten seid ihr, liebe Leute, mutig auf den Plätzen präsent, unterstützt die Streitkräfte und habt alle Pläne des Feindes zunichte gemacht.“

Er fügte hinzu: „Eure Teilnahme, liebe Leute, an der Beerdigungszeremonie des reinen Körpers des Märtyrerführers der Revolution war ebenfalls ein weltweit einzigartiges Ereignis, das in die Geschichte einging. Diese Teilnahme war ein beispielloses Epos, dessen zivilisatorische Wirkungen allmählich sichtbar werden.“

Brigadegeneral Akraminia fuhr fort: „Diese begeisterte Präsenz von euch, liebe Leute, auf den Plätzen zeigt die Fortsetzung des Weges des Märtyrerführers der Islamischen Revolution. Der Feind wollte durch die Ermordung des Revolutionsführers und der Kommandeure das System zerstören, aber die Anwesenheit des Volkes auf den Plätzen zeigte die Verbundenheit der iranischen Nation mit dem Weg der Imame der Revolution. Diese Verbundenheit und Standhaftigkeit des Volkes auf den Plätzen vereitelten die üblen Pläne des Feindes.“

Der Armeesprecher ging in einem anderen Teil seiner Ausführungen auf die jüngsten Verbrechen der terroristischen US-Armee im Iran ein und sagte: „Die USA und der derzeitige Präsident dieses Landes, der in Wirklichkeit eine korrupte und kriminelle Person ist, haben eine lange Geschichte des Vertragsbruchs. Schon vor der Revolution, am 28. Mordad 1332 (19. August 1953), ertrugen sie die Verstaatlichung der Ölindustrie als eines der Rechte des iranischen Volkes nicht und inszenierten jenen Putsch. Damals war von der Islamischen Revolution keine Rede. Natürlich ist ihre Feindschaft gegenüber der Islamischen Revolution und dem System der Islamischen Republik Iran um ein Vielfaches größer, da die Amerikaner grundsätzlich Probleme mit der Wahrung der Interessen aller freiheitsliebenden Völker, einschließlich des iranischen Volkes, haben und die Islamische Revolution der Banner der Unabhängigkeit, Stärke und Freiheit der iranischen Nation ist.“

Er stellte fest, dass die Amerikaner im Waffenstillstandsabkommen die iranischen Regelungen für die Straße von Hormus akzeptiert hatten, aber heuchlerisch versuchten, eine neue Route zu schaffen, und sagte: „Die Streitkräfte des Islamischen Iran sind den Vertragsbrüchen der Amerikaner mit Würde entgegengetreten und haben erklärt, dass jede Handlung in der Straße von Hormus, die nicht in dem Abkommen vorgesehen ist, auf entschlossene Reaktion des Islamischen Iran stoßen wird.“