Russland warnt vor den Folgen jeder möglichen Aggression gegen das Kernkraftwerk Buschehr

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT berichtet, betonte Michail Uljanow, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, dass die jüngsten US-Aggressionen gegen die iranische Provinz Buschehr nicht das Kernkraftwerk zum Ziel gehabt hätten, da sonst katastrophale Folgen eingetreten wären.

Er schrieb auf seinem Social-Media-Account: «Jeder Angriff auf nukleare Anlagen ist ein Verbrechen und ein grober Verstoß gegen das Völkerrecht. Ein Angriff auf das Kernkraftwerk Buschehr könnte schwerwiegende Folgen für alle arabischen Länder am Persischen Golf haben. Diese Angriffe müssen sofort eingestellt werden.»

Zuvor hatte die iranische Atomenergieorganisation die in sozialen Medien verbreiteten Behauptungen über einen Angriff auf das Kernkraftwerk Buschehr dementiert und erklärt, dass sich das Kraftwerk in völlig normalem, sicherem und stabilem Zustand befinde.