Die millionenfache Teilnahme an der Beisetzung des gefallenen Führers war ein großes Referendum der Loyalität zur Revolution

Wie der Korrespondent von ABNA berichtet, sagte Ayatollah Seyyed Ahmad Khattami am Sonntagabend bei der Gedenkfeier für den gefallenen Führer der Islamischen Revolution im Heiligen Schrein von Fatima Masuma (Friede sei auf ihr) mit Hinweis auf die beispiellosen Dimensionen der Beisetzung und Verabschiedung des gefallenen Führers: „Was im Iran und im Irak stattfand, gilt aus Sicht vieler Weltmedien als die größte Beisetzung der Geschichte und die größte Volksversammlung des Jahrhunderts.“

Er fügte hinzu: „Ausländische Medien haben diese Teilnahme als das größte Referendum der Islamischen Republik Iran bezeichnet, und selbst die veröffentlichten Mindestzahlen belegen die Anwesenheit von Millionen von Menschen bei der Beisetzungszeremonie.“

Der vorübergehende Freitagsprediger von Teheran fuhr fort: „Auch im Irak versammelten sich Millionen von Menschen in den Städten Nadschaf und Kerbela, um den gefallenen Führer zu verabschieden, und wenn es keine Einschränkungen für die Teilnahme von Frauen gegeben hätte, hätte die Zahl der Teilnehmer die gemeldeten Zahlen übertroffen.“

Er stellte klar: „Westliche Medien berichteten von einem beispiellosen Menschenandrang in Teheran und anderen Städten, und diese leidenschaftliche Teilnahme war eine Realität, die selbst die Gegner der Islamischen Republik nicht ignorieren konnten.“