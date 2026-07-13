Netanjahus Konkurrent liegt in Umfragen zu Israels Wahlen vorn

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, erhielt die Partei «Jesch Atid» laut Daten des Instituts «Kanader» 24 Sitze und überholte damit die Partei «Likud» mit 23 Sitzen.

Darüber hinaus liegt Eisenkot im Index der persönlichen Beliebtheit mit 41 % gegenüber 37 % ebenfalls vor Netanjahu.

Die Analyse der Sitzverteilung zeigt, dass der Block der Gegner des Kabinetts mit 68 Sitzen gegenüber dem Block der Netanjahu-Unterstützer mit 52 Sitzen die Oberhand hat – eine Situation, die die Tiefe der inneren Krise und die politische Isolation des Premierministers des zionistischen Regimes am Vorabend der bevorstehenden Wahlen deutlich vor Augen führt.