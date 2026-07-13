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Reuters: Ölpreis steigt aufgrund der Verschärfung der Spannungen zwischen Iran und USA

13 Juli 2026 - 09:29
News ID: 1839478
Source: ABNA
Reuters: Ölpreis steigt aufgrund der Verschärfung der Spannungen zwischen Iran und USA

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass die weltweiten Ölpreise um mehr als 2 % gestiegen sind, zeitgleich mit der Verschärfung der militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran und den USA in der Region und der Verringerung der Öllieferungen durch die Straße von Hormus.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, stiegen die weltweiten Ölpreise im heutigen Handel um mehr als 2 %.

Laut diesem Bericht waren die Verschärfung der Spannungen und der militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran und den USA in der Region sowie die Verringerung der Öllieferungen durch die Straße von Hormus die wichtigsten Faktoren für den Anstieg der Ölpreise an den Weltmärkten.

Das Zentralkommando der terroristischen US-Armee (CENTCOM) hatte wenige Stunden zuvor den Beginn einer neuen Angriffswelle gegen Iran angekündigt – unter dem Vorwand, die militärischen Fähigkeiten Teherans zur Bekämpfung von Schiffen, die die Straße von Hormus passieren, zu verringern.

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