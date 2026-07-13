Gharibabadi: Keine Aktion gegen den Iran darf unbeantwortet bleiben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Kasem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten, am frühen Morgen des Dienstags, dem 22. Tir 1405 (13. Juli 2026), auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Die Fortsetzung der Strategie der vernichtenden Gegenwehr gegen jede militärische Aggression gegen das Land ist notwendig. Scham oder das Parlament sollen einen Akt verabschieden, der einen entschlossenen und bereuenden Antwort des Systems im Falle eines jeden Attentats auf den obersten Führer der Islamischen Revolution, militärische und zivile Amtsträger, im Voraus festlegt.

Er fügte hinzu: Keine Aktion gegen den Iran darf unbeantwortet bleiben.