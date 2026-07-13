  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Gharibabadi: Keine Aktion gegen den Iran darf unbeantwortet bleiben

13 Juli 2026 - 09:25
News ID: 1839470
Source: ABNA
Gharibabadi: Keine Aktion gegen den Iran darf unbeantwortet bleiben

Der stellvertretende Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten betonte: Keine Aktion gegen den Iran darf unbeantwortet bleiben.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Kasem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten, am frühen Morgen des Dienstags, dem 22. Tir 1405 (13. Juli 2026), auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk: Die Fortsetzung der Strategie der vernichtenden Gegenwehr gegen jede militärische Aggression gegen das Land ist notwendig. Scham oder das Parlament sollen einen Akt verabschieden, der einen entschlossenen und bereuenden Antwort des Systems im Falle eines jeden Attentats auf den obersten Führer der Islamischen Revolution, militärische und zivile Amtsträger, im Voraus festlegt.

Er fügte hinzu: Keine Aktion gegen den Iran darf unbeantwortet bleiben.

Your Comment

You are replying to: .
captcha