Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, reagierte Itamar Ben-Gvir, Minister für Innere Sicherheit des zionistischen Regimes, heute mit einem Post in den sozialen Medien umgehend auf die Todesnachricht von Lindsey Graham, dem republikanischen US-Senator, der dieses Regime unterstützte.

In diesem Post drückte er sein Bedauern aus und sagte: „Heute hat Israel einen seiner größten Freunde verloren.“

Es sei darauf hingewiesen, dass Graham als einer der scharfzüngigsten antiiranischen Senatoren galt, der kriegerische Positionen gegen Gaza, Hisbollah, Hamas, Iran und Russland einnahm.

Reaktion des israelischen Ministers auf den Tod des antiiranischen US-Senators

In diesem Zusammenhang sagte Jitzchak Herzog, das Oberhaupt des zionistischen Regimes: „Senator Graham war ein wahrer Führer der amerikanisch-israelischen Zusammenarbeit. Ich war schockiert und zutiefst betroffen vom Tod Senator Grahams!“

Israel Katz, der Kriegsminister dieses Regimes, schrieb ebenfalls: „Ich bin zutiefst betroffen vom Tod von Senator Lindsey Graham, einem wahren Freund Israels und einem seiner stärksten und beständigsten Unterstützer.“

Reaktion der Zionisten auf den Tod des antiiranischen US-Senators

Gideon Sa'ar, der Außenminister des zionistischen Regimes, sagte: „Grahams Unterstützung für Tel Aviv und unsere Sicherheit war stark. Wir haben einen großen Freund verloren.“

Naftali Bennett, der ehemalige Premierminister des Besatzungsregimes, schrieb: „Ich war sehr bewegt, als ich vom Tod meines Freundes Senator Lindsey Graham hörte. Amerika hat einen hingebungsvollen Patrioten und Israel einen seiner größten Freunde verloren. Lindsey stand mutig an der Seite Israels in unseren dunkelsten Stunden.“

Jair Lapid, der Vorsitzende der Opposition im zionistischen Regime, schrieb in einem Post: „Lindsey Graham war in erster Linie ein Freund. Sein Witz und seine Energie werden sehr vermisst werden! Er hatte eine tiefe Hingabe zu unserem Volk und eine klare Vision für einen sicheren und friedlichen Nahen Osten!“