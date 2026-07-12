CENTCOM meldet neue Welle der US-Aggression gegen den Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, bestätigte das US-Zentralkommando (CENTCOM) auf seiner Seite, dass die Streitkräfte des Landes um 19:15 Uhr Ostküstenzeit die dritte Angriffswelle gegen den Iran in dieser Woche eingeleitet haben.

Die Behörde behauptete, dass diese Aktion nach dem Angriff der Islamischen Revolutionsgarde auf den Containerschiff „MV GFS Galaxy“ unter zyprischer Flagge beim Durchqueren der Straße von Hormus durchgeführt wurde.

CENTCOM behauptet, dass das Schiff aufgrund eines Brandes an Bord und erheblicher Schäden am Maschinenraum nicht in der Lage sei, seine Fahrt fortzusetzen.

Laut der Erklärung wird eines der zivilen Besatzungsmitglieder des Schiffes ebenfalls vermisst.

Das US-Zentralkommando behauptete ferner, dass der Iran, nachdem er für frühere Angriffe auf Handelsschiffe zur Verantwortung gezogen worden war, eine weitere Gelegenheit hatte, seine Bindung an das „Memorandum of Understanding“ zu zeigen, aber erneut versagte, dieser Verpflichtung nachzukommen.

CENTCOM veröffentlichte keine weiteren Details über die Ziele und den Umfang der neuen US-Angriffe.

Reaktion des US-Verteidigungsministers auf die Aggression seines Landes gegen den Iran

Der US-Verteidigungsminister reagierte auf die erneute Aggression seines Landes gegen den Iran.

Pete Hegseth veröffentlichte einen Tweet als Antwort auf die CENTCOM-Erklärung und machte haltlose Behauptungen: „Der Iran hat eine schlechte Wahl getroffen. Jetzt zahlen sie [die Iraner] den Preis dafür.“

Behauptung eines US-Beamten über Details der Aggression gegen den Iran

Ein anderer US-Beamter behauptete in einem Gespräch mit Axios: „Die US-Angriffe auf den Iran umfassen Angriffe auf Radaranlagen, Raketen- und Drohnenlager sowie deren Abschussplattformen.“