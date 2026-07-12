Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Novosti berichtet, erklärte der US-Außenminister Marco Rubio gegenüber den kubanischen Behörden, dass dieses Land seinen politischen Kurs ändern müsse, bevor es zu spät sei.

Er sagte mit drohendem Ton: „Die USA nutzen alle verfügbaren Mittel, um den von dem in Kuba herrschenden System ausgehenden Bedrohungen gegen unsere nationale Sicherheit zu begegnen.“

Rubio behauptete weiterhin mit populistischen Worten, dass die USA wirtschaftliche und politische Reformen in Kuba anstreben, um eine bessere Zukunft für dieses Land zu ermöglichen!

Dies geschieht, während die US-Regierung durch die Ölblockade Kubas die humanitäre Lage in diesem Land verschlechtert und Treibstoffknappheit sowie flächendeckende Stromausfälle verursacht. Trump hatte Kuba zuvor ebenfalls mit einem Militärschlag gedroht.