Sanaa: Wir haben viele Optionen; wir stehen an der Seite Irans

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, betonte das Außenministerium der jemenitischen Regierung des „Wandels und Aufbaus“ in Sanaa in einer Erklärung, dass die Fortsetzung der amerikanisch-sionistischen Aggression gegen den Iran ihre Ziele nicht erreichen und scheitern werde.

In der Erklärung heißt es: „Wir betonen das volle Recht Irans auf Selbstverteidigung und auf Angriffe gegen amerikanische Interessen. Die Fortsetzung der Aggression gegen den Iran wird den Aggressoren und der Weltwirtschaft schaden.“

Das jemenitische Außenministerium betonte außerdem: „Der Jemen steht im Rahmen der Gleichung der Einheit der Fronten an der Seite Irans, und es gibt eine kontinuierliche Koordinierung bezüglich der Entwicklungen, und wir haben viele Optionen, die wir bei Bedarf nutzen werden.“

Laut diesem Bericht meldete die Öffentlichkeitsabteilung der Armee der Islamischen Republik Iran als Reaktion auf die neue amerikanische Aggression gegen den Iran auch eine Welle von Drohnenangriffen der Armee auf amerikanische Stützpunkte in der Region.

Die Öffentlichkeitsabteilung der Armee gab in einer Erklärung bekannt, dass die Armee der Islamischen Republik Iran als Reaktion auf die Fortsetzung der verbrecherischen amerikanischen Aggression gegen Gebiete im Süden des Landes seit einigen Stunden mit ihren Zerstörungsdrohnen das Patriot-System, Munitionslager und die Radarstation der terroristischen US-Armee in Kuwait angegriffen hat.

Laut dieser Erklärung wurde in einer weiteren Welle von Drohnenangriffen der Armee der Islamischen Republik Iran auch das Kommunikationssystem und die Radarstation der kindermordenden US-Armee in Bahrain getroffen.

Die Armee der Islamischen Republik Iran warnte: „Die Konsequenzen solcher Aktionen und der Unsicherheit in der Region werden auf den amerikanisch-sionistischen Feind zurückfallen, und falls diese Angriffe wiederholt werden, werden wir noch härtere Antworten geben.“