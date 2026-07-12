Berichte aus den VAE, Jordanien, Kuwait, Katar und Bahrain / Was ist los auf dem US-Stützpunkt?

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den irakischen Sender Al-Ahad berichtet, wurden Nachrichten über die Aktivierung von Flugabwehrsystemen auf dem Stützpunkt Muwaffaq as-Salti in Jordanien veröffentlicht.

Diese Berichte wurden von jordanischen Medien und offiziellen Stellen weder bestätigt noch dementiert, und es wurden keine Informationen über die mögliche Art der Bedrohung oder die Gründe für die Aktivierung der Flugabwehr gegeben.

Der Stützpunkt Muwaffaq as-Salti ist einer der wichtigen Luftwaffenstützpunkte Jordaniens und Standort amerikanischer Soldaten, wo in den letzten Tagen und Wochen angesichts der regionalen Spannungen die Sicherheits- und Verteidigungsmaßnahmen verschärft wurden.

Explosionsgeräusche in Kuwait gemeldet

Einige inoffizielle Quellen berichteten ebenfalls über Explosionsgeräusche in Kuwait.

Offizielle kuwaitische Quellen und Behörden haben bisher nicht auf diese Nachricht reagiert.

Aktivierung von Warnsirenen in Bahrain

Das Innenministerium Bahrains bestätigte das Ertönen von Warnsirenen im Land und forderte die Bürger und Einwohner auf, zu ihrer Sicherheit den nächstgelegenen sicheren Ort aufzusuchen.

Katar: Bürger sollen in Häusern und sicheren Orten bleiben

Das Innenministerium Katars gab ebenfalls eine Bekanntmachung heraus, in der es mitteilte, dass die Sicherheitsbedrohung im Land als hoch eingestuft wird, und forderte alle Bürger und Einwohner auf, bis auf Weiteres in ihren Häusern und an sicheren Orten zu bleiben.

Behauptung der VAE über die Abwehr von Raketen- und Drohnenbedrohungen durch die Flugabwehr

Das Innenministerium der VAE erklärte ebenfalls, dass die Flugabwehrsysteme des Landes Raketenbedrohungen abwehren.

Das Verteidigungsministerium der VAE gab in einer Mitteilung, in der es die Angriffe dem Iran zuschrieb, bekannt, dass die Flugabwehrsysteme des Landes Raketen- und Drohnenangriffe abwehren, die auf das Land abgefeuert wurden.

Das Ministerium erklärte ferner, dass die in verschiedenen Gebieten der VAE zu hörenden Geräusche auf den Betrieb der Flugabwehrsysteme bei der Abwehr dieser Bedrohungen zurückzuführen seien.

Das Verteidigungsministerium der VAE hat bisher keine weiteren Einzelheiten über die Anzahl der Raketen und Drohnen, den Ort der Abfangung oder mögliche Schäden veröffentlicht.

Reuters-Bericht über mehrere Explosionen in Doha, Katar

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete ebenfalls aus Katar, dass in der Stadt Doha zwei Explosionen zu hören waren und die Regierung gleichzeitig eine Sicherheitswarnung an die Mobiltelefone der Bürger und Einwohner des Landes gesendet hat.

Inoffizieller Bericht über einen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Zafra in den VAE

Einige inoffizielle Quellen meldeten, dass der Luftwaffenstützpunkt Al-Zafra in den VAE von einem Raketenangriff getroffen wurde.