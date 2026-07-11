Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte der stellvertretende ständige Vertreter Russlands bei der UNO, dass Großbritannien, Frankreich und Deutschland die Angriffe der USA und Israels auf die zivile Infrastruktur des Irans unterstützt und ermutigt hätten.

Berichten zufolge verurteilte «Anna Jewstignejewa» in der Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats die von ihr als «Heuchelei der westlichen Länder» bezeichnete Haltung und sagte, diese Länder kritisierten den Iran, ignorierten jedoch die Handlungen der USA und Israels.

Die russische Diplomatin stellte klar: «Wir müssen erneut unsere Enttäuschung über die Tatsache ausdrücken, dass die Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrats weiterhin die Bemühungen einiger Länder ignoriert und unterstützt, objektive Realitäten sowie bestehende Prinzipien und Verfahren in Frage zu stellen.»

Der stellvertretende Vertreter Russlands bei der UNO bemerkte: «Jegliche Versuche, die Aktivierung des "Auslösemechanismus" zu suggerieren, sind rechtlich unbegründet. Die Resolution 2231 ist am 18. Oktober 2025 ausgelaufen, und der Sicherheitsrat hat die Behandlung des iranischen Nukleardossiers eingestellt.»

Sie fügte hinzu: «Das Thema des iranischen Atomprogramms steht nicht mehr auf der Tagesordnung des Sicherheitsrats. Die Abhaltung einer Sitzung zu einem von der Tagesordnung gestrichenen Thema erfolgt ausschließlich aus politischen Motiven. Russland forderte die Mitglieder des Sicherheitsrats auf, gegen die Tagesordnung dieser Sitzung zu stimmen und eine Untergrabung der Glaubwürdigkeit des Rates zu verhindern. Russland lehnt jegliche Versuche einer unbegründeten Eskalation der Spannungen um den Iran und der Nutzung des Sicherheitsrats für politische Abrechnungen mit Teheran kategorisch ab.»