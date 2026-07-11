Laut der Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) – der stellvertretende Außenminister der Islamischen Republik Iran für rechtliche und internationale Angelegenheiten reagierte im X-Netzwerk auf die Rolle der VAE bei der US-Aggression gegen den Iran.

„Kazem Gharibabadi“, stellvertretender Außenminister für rechtliche und internationale Angelegenheiten, schrieb in einem am Freitagabend im X-Netzwerk veröffentlichten Beitrag: Das US-Handelsministerium hat ein neues Dokument veröffentlicht, das die Lockerung von Exportkontrollbestimmungen und die Aufwertung des Exportstatus der VAE als Dank für deren Unterstützung der militärischen Aggression gegen Iran vorsieht. Dieses offizielle Eingeständnis Washingtons und das Skandaldokument von Abu Dhabi haben direkte völkerrechtliche Konsequenzen und Verantwortlichkeiten.

Er betonte weiter: Die VAE müssen zur Rechenschaft gezogen werden.