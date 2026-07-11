Unterstützung des jemenitischen Volkes für den Iran und Dankbarkeit für die millionenschwere Teilnahme an der Beisetzung des Märtyrerführers

Laut der Nachrichtenagentur ABNA nahmen Tausende von Jemeniten auf dem Sabain-Platz in Sanaa und in anderen Provinzen des Landes an dem Marsch «Zur Unterstützung der Erklärung der jemenitischen Streitkräfte» teil.

In der Abschlusserklärung des jemenitischen Volksmarsches zur Unterstützung der Streitkräfte des Landes heißt es: «Wir erklären unsere volle Unterstützung für die Erklärung der jemenitischen Streitkräfte und betrachten sie als ein legitimes Recht und als Antwort auf das Unrecht, das dem jemenitischen Volk widerfährt. Wir betonen, dass wir die Blockade der Flughäfen und Häfen Jemens durch die saudisch-amerikanische Koalition nicht akzeptieren werden, und jede Aggression oder Verletzung des Luftraums unseres Landes wird eine entschlossene Antwort erhalten.»

Das jemenitische Volk, das neben seiner eigenen Flagge auch die Flaggen der Länder der «Widerstandsachse» trug – nämlich Iran, Libanon, Hisbollah und Irak – fügte hinzu: «Wir erklären unsere vollständige Solidarität mit der Islamischen Republik Iran und verurteilen die Handlungen der USA, die sich an keinen Verpflichtungen und Vereinbarungen halten. Wir danken für die Einheit und den Zusammenhalt des iranischen Volkes und dessen millionenschwere Teilnahme an der Beisetzungszeremonie von Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.»

In einem anderen Teil dieser Erklärung wird die Fortsetzung der Formel der «Einheit der Arenen», die vollständige Koordination mit der «Widerstandsachse» – einschließlich Palästina, Libanon, Iran, Irak und Jemen –, die Bereitschaft zur Konfrontation mit jeder Eskalation und die Bindung des jemenitischen Volkes an den Weg der Freiheit und die Unterstützung der Ideale der islamischen Ummah, insbesondere der palästinensischen Sache, betont.

In der Abschlusserklärung dieses Marsches wird das jemenitische Volk im Norden und Süden des Landes aufgerufen, sich zu vereinen, um den Besatzern entgegenzutreten, das gesamte Territorium Jemens zu befreien, die nationalen Ressourcen zurückzugewinnen und Freiheit und Unabhängigkeit zu erreichen.