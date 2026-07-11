Islamischer Widerstand Irak: Die Waffe des Widerstands ist nicht verhandelbar

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der Sender Al-Mayadeen, dass der Islamische Widerstand Irak erklärte, dass das irakische Volk bewiesen habe, dass es der Linie des Widerstands treu bleiben und seinen Weg im Kampf gegen die globale Arroganz fortsetzen werde.

In der Erklärung heißt es: «Vom Boden der heiligen Stätten aus erklären wir, dass wir standhaft und dem Weg des Widerstands verpflichtet sind.»

Der Islamische Widerstand Irak betonte außerdem: «Die Feinde sollen wissen, dass die Kräfte der Achse der Wahrheit wie ein einziger Körper handeln.»

In der Fortsetzung der Erklärung wird klargestellt: «Unsere Waffe war niemals eine Verhandlungsmasse, und mit dieser Waffe werden wir unseren Weg fortsetzen, um die Fesseln der Herrschaft zu brechen und die Hochmütigen zu zügeln.»

Abschließend erklärte der Islamische Widerstand Irak: «Wir werden uns um den Ausbau der militärischen und sicherheitstechnischen Fähigkeiten sowie um die Steigerung der Bereitschaft zur Abwehr von Feindbedrohungen bemühen.»