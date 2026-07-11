Araghchi: Iran hat seine Verpflichtungen bisher eingehalten / Der einzige Weg ist gegenseitige Einhaltung

Laut der Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) schrieb der Außenminister der Islamischen Republik Iran am frühen Samstagmorgen im X-Netzwerk: Iran hat seine Verpflichtungen bisher eingehalten, aber der einzige Weg ist die beidseitige Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Islamabad-Memorandums of Understanding.

Seyyed Abbas Araghchi schrieb in diesem auf Englisch veröffentlichten Beitrag: Iran hat seine Verpflichtungen bisher eingehalten; im Gegensatz zu dem, was wir vom sogenannten Finanzminister der Vereinigten Staaten sehen, der durch die Verletzung von Punkt 9 des Memorandums of Understanding die US-Verpflichtungen missachtet.

Er betonte: Dieser Verstoß erfolgt zusätzlich zu anderen Fällen von Verpflichtungsverstößen und Fehlhandlungen der Vereinigten Staaten.

In der Fortsetzung von Araghchis Beitrag heißt es: Die Wahrheit ist klar: Der einzige Weg ist die gegenseitige Einhaltung der Verpflichtungen durch beide Seiten.