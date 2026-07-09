Araghchi: Die Rhetorik US-amerikanischer Beamter ist ein offensichtliches Zeichen von Vertragsbruch

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, führte Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister des Irans, heute Abend (Donnerstag) in einem Telefongespräch mit Feldmarschall Asim Munir, dem Oberbefehlshaber der pakistanischen Armee, Gespräche und Konsultationen über die neuesten regionalen Entwicklungen.

In diesem Gespräch verurteilte der Außenminister des Irans die aggressiven Angriffe der US-Armee auf verschiedene Gebiete des Irans, die eine offene Verletzung der UN-Charta und einen klaren Verstoß gegen die Bestimmungen des Islamabader Memorandums of Understanding (Beendigung des Krieges) darstellen, aufs Schärfste und bezeichnete die Rhetorik und Eingeständnisse US-amerikanischer Beamter bezüglich der Nichteinhaltung dieses Memorandums als offensichtliches Zeichen von Vertragsbruch und der Fortsetzung der kriegerischen Politik Washingtons.

Araghchi warnte außerdem vor jedem Abenteuer der US-Armee und betonte die Entschlossenheit und den festen Willen des iranischen Volkes und der tapferen Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und nationale Sicherheit des Landes zu verteidigen.