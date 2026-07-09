Rawq-e Dar az-Zikr – der Bestattungsort des gefallenen Führers der Revolution

Die heiligen Körper des gefallenen Führers und seiner Märtyrerfamilie werden nach der Trauerzeremonie und dem Totengebet in der Rawq-e Dar az-Zikr (Gedenkhalle) des Heiligen Schreins von Imam Reza (Astan-e Quds-e Razavi), in der Nähe der Rawza Munawwara (der gesegneten Grabstätte), zur letzten Ruhe gebettet.