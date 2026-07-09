Rawq-e Dar az-Zikr – der Bestattungsort des gefallenen Führers der Revolution

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, werden die heiligen Körper des gefallenen Führers und seiner Märtyrerfamilie nach der Trauerzeremonie und dem Totengebet in der Rawq-e Dar az-Zikr des Heiligen Schreins von Imam Reza, in der Nähe der gesegneten Grabstätte, bestattet.
9 Juli 2026 - 22:42
News ID: 1838035
Source: ABNA
Die heiligen Körper des gefallenen Führers und seiner Märtyrerfamilie werden nach der Trauerzeremonie und dem Totengebet in der Rawq-e Dar az-Zikr (Gedenkhalle) des Heiligen Schreins von Imam Reza (Astan-e Quds-e Razavi), in der Nähe der Rawza Munawwara (der gesegneten Grabstätte), zur letzten Ruhe gebettet.
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