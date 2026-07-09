Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, berichtete das zionistische Medium I24 News, dass Hazem Qassem, der Sprecher der Hamas-Bewegung, den brutalen Angriff des zionistischen Regimes zu seiner Ermordung überlebt habe. Bei diesem Angriff auf sein Fahrzeug in der Nähe eines Platzes in der Stadt Gaza wurde einer der Begleiter von Hazem Qassem getötet.
Eingeständnis eines israelischen Mediums über das Scheitern der Attentatsoperation gegen den Hamas-Sprecher
9 Juli 2026 - 22:50
News ID: 1838039
Source: ABNA
Ein zionistisches Medium gab das Scheitern der Operation zur Ermordung des Hamas-Sprechers im Gazastreifen zu
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