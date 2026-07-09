Eingeständnis eines israelischen Mediums über das Scheitern der Attentatsoperation gegen den Hamas-Sprecher

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, berichtete das zionistische Medium I24 News, dass Hazem Qassem, der Sprecher der Hamas-Bewegung, den brutalen Angriff des zionistischen Regimes zu seiner Ermordung überlebt habe. Bei diesem Angriff auf sein Fahrzeug in der Nähe eines Platzes in der Stadt Gaza wurde einer der Begleiter von Hazem Qassem getötet.