Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb der Vorsitzende des Islamischen Beratenden Rates in einer Botschaft des Dankes an das irakische Volk anlässlich der großartigen Trauerfeier für den Leichnam des gefallenen Führers der Revolution: Dieses Ereignis war nicht nur eine Abschieds- und Trauerzeremonie, sondern eine Erklärung, die das Verhalten und die Worte dieses unermüdlichen Kämpfers bestätigte und die Forderung nach Blutrache für jenen teuren Verstorbenen war, die in den edlen Grabstätten der Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) von Millionen von Trauernden unterzeichnet wurde.
Ghalibaf: Die historische Trauerfeier für den gefallenen Führer im Irak war eine Erklärung der Blutrache für ihn
9 Juli 2026 - 22:43
News ID: 1838036
Source: ABNA
Der Vorsitzende des Islamischen Beratenden Rates (Parlaments) schrieb in einer Botschaft des Dankes an das irakische Volk anlässlich der großartigen Trauerfeier für den Leichnam des gefallenen Führers der Revolution: Die historische Trauerfeier für den gefallenen Führer der Revolution war eine Erklärung der Blutrache für diesen unermüdlichen Kämpfer.
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