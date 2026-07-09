IRGC: Das feindliche Kommando- und Kontrollzentrum in Westasien und der feindliche Luftwaffenstützpunkt in Al-Azraq (Jordanien) wurden zerschmettert

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, veröffentlichten die Islamischen Revolutionsgarden eine Erklärung, in der sie die Zerschmetterung des feindlichen Kommando- und Kontrollzentrums in Westasien und des feindlichen Luftwaffenstützpunkts in Al-Azraq (Jordanien) mit 10 ballistischen Raketen bekannt gaben und warnten: Sollte die terroristische US-Armee ihre Aggression wiederholen, werden andere US-Stützpunkte in der Region vor unserem schweren Feuer nicht sicher sein.