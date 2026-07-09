Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, veröffentlichten die Islamischen Revolutionsgarden eine Erklärung, in der sie die Zerschmetterung des feindlichen Kommando- und Kontrollzentrums in Westasien und des feindlichen Luftwaffenstützpunkts in Al-Azraq (Jordanien) mit 10 ballistischen Raketen bekannt gaben und warnten: Sollte die terroristische US-Armee ihre Aggression wiederholen, werden andere US-Stützpunkte in der Region vor unserem schweren Feuer nicht sicher sein.
IRGC: Das feindliche Kommando- und Kontrollzentrum in Westasien und der feindliche Luftwaffenstützpunkt in Al-Azraq (Jordanien) wurden zerschmettert
9 Juli 2026 - 22:40
News ID: 1838030
Source: ABNA
Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gaben bekannt, dass das feindliche Kommando- und Kontrollzentrum in Westasien und der feindliche Luftwaffenstützpunkt in Al-Azraq in Jordanien mit 10 ballistischen Raketen zerschmettert wurden.
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