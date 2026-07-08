Velayati: Auf Abenteuer wird sofort reagiert

Laut der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) schrieb Ali Akbar Velayati, außenpolitischer Berater des Obersten Führers der Islamischen Revolution, in Reaktion auf die anmaßenden Äußerungen von Donald Trump, dem Chef der terroristischen US-Regierung, gegen Iran im Programm X: «Wir hatten zuvor gewarnt, dass "die Region kein Ort für politische Abenteuer kurzsichtiger Länder ist", und wir haben immer wieder bewiesen, dass auf Abenteuer sofort reagiert wird.»

Er betonte: «Aber die Verantwortung für die neuen Spannungen und das verbale Eingeständnis der Aufhebung des Memorandums durch den raubtierhaften und berüchtigten Epstein-Politiker, das bereits mehrfach praktisch verletzt wurde, treibt die Region erneut ins Feuer.»