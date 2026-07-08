Donald Trump: Ich möchte nicht mit dem Iran interagieren / Das Memorandum ist beendet

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera – Donald Trump, der US-Präsident, der während des gesamten Verhandlungsprozesses mit dem Iran immer wieder Sabotageakte und zahlreiche Aggressionen gegen dieses Land verübt hat, erklärte unmissverständlich, dass er nicht mehr mit dem Iran interagieren wolle.

Der US-Präsident wiederholte seine hässliche und abscheuliche Rhetorik gegen iranische Amtsträger, die entgegen dem internationalen Diskurs in seinem politischen Vokabular zur Gewohnheit geworden ist, und behauptete, dass das Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran beendet sei.

Er, der während der Verhandlungen mit dem Iran mehrfach Aggressionen gegen dieses Land verübt und die beiden jüngsten Kriege – den 12-tägigen und den 40-tägigen – am Vorabend seiner Behauptungen über den Erfolg der Verhandlungen begonnen hat, erklärte, dass er nicht mit den Iranern interagieren wolle, und behauptete zudem, dass die Iraner, wenn sie Atomwaffen hätten, diese auch einsetzen würden.

Trump bezog sich auch auf die Positionen der NATO-Mitgliedstaaten und sagte, dass dieses Bündnis alles kostenlos bekommen habe.