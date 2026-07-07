Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, lobte Oleg Roy, bekannter russischer Schriftsteller, der zuvor über 140 Bücher, darunter ein Buch über den getöteten General Qasem Soleimani, verfasst hat, die Persönlichkeit und das Gedankengut Seiner Heiligkeit Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, des getöteten Führers der Islamischen Republik Iran.

Er fügte hinzu: Ich überlege derzeit, alle Dokumente, die ich bei der Arbeit an dem Buch über General Soleimani hatte, erneut zusammenzutragen und eine Fortsetzung über Ayatollah Khamenei zu schreiben – denselben Führer, der die Grundlage und Inspiration für das Leben von Qasem Soleimani war, der mehrere Schritte vorausdachte und ein großer Stratege war.

Dieser gesellschaftlich engagierte Mensch und Schöpfer beliebter Animationsserien in Russland, bezugnehmend auf seine Mitarbeit an einem Animationsprojekt im Iran, sagte: Ich sehe, dass die iranische Jugend nicht aufgegeben hat; sie zeichnen in ihren Werken nicht den Krieg, sondern Frieden, Sonne und lächelnde Charaktere, und das ist sehr wertvoll. Der getötete Führer des Iran lenkte das Land genau in diese Richtung. Es stimmt, dass er nicht mehr unter uns ist, aber sein Weg bleibt und wird fortgesetzt.

Roy stellte fest: Amerika oder jedes andere Land wird niemals in der Lage sein, das große iranische Volk zu brechen. Der Iran mit seiner tausendjährigen Geschichte wird für die Amerikaner immer die Verkörperung von Widerstand und Standhaftigkeit sein; der Iran wird niemals in die Knie gehen.

Dieser Autor von über 90 Romanen für Erwachsene und mehr als 250 Kinder- und Jugendbüchern in Russland erinnerte daran: Heute erfindet die völlig lügende Regierung Amerikas unter der Führung von Donald Trump verschiedene Geschichten über den Iran; sie sind es gewohnt zu lügen und tun alles, um diese Lügen so darzustellen, dass sie einen Vorwand für Aggression und eine Rechtfertigung für ihre Ziele liefern.

Er fuhr fort, unter Bezugnahme auf die anhaltende Lügerei Trumps: Heute ändert der amerikanische Präsident Donald Trump ständig seine Aussagen und lügt vor der Kamera, so dass einem Menschen für diese Situation peinlich ist. Ich als Schriftsteller schalte ab, wenn ich seine Reden höre, weil ich mich für diese Menge an Lügen schäme.

Dieser russische Schriftsteller betonte, dass die Kalkulationen Amerikas und des israelischen Regimes bezüglich des Iran falsch waren, und stellte fest: Die Iraner sind kein Volk, das sich den Forderungen von Aggressoren unterwirft.